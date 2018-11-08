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İsviçre merkezli bankadan dolar tahmini dolar kaçın altına inecek

İsviçre merkezli bankadan dolar tahmini dolar kaçın altına inecek

Düşüşe geçen dolara dair bir tahminde İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse'den geldi. Yatırım bankasına göre Türk Lirası'na yönelik beklenti, talebin yıl sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde ve dolar yıl sonuna kadar/TL 5.10 seviyesine gerileyebilir.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 13:06 - Güncelleme: 08-11-2018 13:31

Credit Suisse'e göre Türk Lirası'na yönelik beklenti, talebin yıl sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde. Kurum, enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtiyor.

Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach'ın notunda enflasyonun TL üzerinde baskı oluşturmamasına ilişkin sadece Aralık başında veri açıklanacak olmasını ve kredi spreadlerinin normalleşmesini işaret etti.

GÜVEN DUYULDUĞU SÜRECE...
Mevorach, "Dolar/TL 'nin düşmesi enflasyon görünümünü iyileştiriyor ve yatırımcıların öncesine göre düşük reel faizli bir dönemi (Enflasyonun anlamlı şekilde düşeceğine dair güven duyulduğu sürece) kabul etmesine imkan veriyor. Bu dinamikler TL için şu noktada güçlü" dedi.

5.10-5.15 SEYİYESİNE GELEBİLİR
Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm —ki bu Credit Suisse'in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5.10 — 5.15 seviyesine gelebilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Cakici 08 Kasım 2018 14:22 Satmayin elinizde tutun dovizi. Millete sattirip kendileri ucuzdan toplayip tekrar tavan yaptirip bir vurgun daha yapacaklar. Tayyip ilk satin dediginde doviz den vurgun yapacaklari cok acik ve netti.

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