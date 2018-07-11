İsveç'te yağmur duası

Sputnik'te yer alan habere göre İsveç Kilisesinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, kuraklıktan dolayı çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğu belirtilerek, halktan Tanrı'ya yağmur yağması için dua etmesi istendi.

Yağmur yağmamasından dolayı birçok çiftçinin zor durumda olduğuna işaret edilen duyuruda, 'kuraklığın son bulması için en güzel fikrin Tanrı'ya dua edilmesi olduğu' ifade edildi.

İsveç hükümetinin, kuraklığa karşı kriz masası kurduğu bildirildi.

AB'DEN YARDIM İSTEDİLER

Başbakanlık binasında konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tarım Bakanı Sven-Erik Bucht da son aylarda yağmur yağmaması ve havanın aşırı sıcak gitmesi sebebiyle arpa ve buğday üreticisinin de içinde bulunduğu çiftçilerin büyük sıkıntıda olduğunu belirtti.

Besicilerin de kışın hayvanlarına yem bulma telaşıyla hayvanlarını erken kestiğine değinen Bucht, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan İsveçli çiftçi ve besicilerin ekonomik zararını karşılaması için istekte bulunduklarını söyledi.

Kuraklığın bir süre daha devam etmesi durumunda pek çok çiftçinin işinden olacağını vurgulayan Bucht, AB Komisyonu'nun bir an önce İsveçli çiftçilere yardım etmesi gerektiğininin altını çizdi.

'SON 66 YILIN EN SICAK YAZI'

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülke son 66 yılın en sıcak bahar ve yazını geçiriyor.

AşIrı sıcaklar nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıkarken, Vestermanland bölgesinde 2,5 hektarlık bir alan yandı.

Ayrıca, nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış alamayan arazilerde hububatın yüzde 60'ının biçilmeyecek durumda olduğu bildirildi.

Barajlarda suyun azalması nedeniyle de elektrik fiyatlarına geçici olarak yüzde 50 zam yapıldığı da duyuruldu.