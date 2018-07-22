İsveç’te kuraklık nedeniyle Müslümanlar yağmur duasına çıktı

Türk vatandaşlarının da katıldığı namazı İsveçli İslam alimi Abdulvedad Frank kıldırdı. Namaza katılan İsveçli alim Johannes Abdullah Klominek, basına yaptığı açıklamada İsveç’te 4 aydır yağmur yağmadığı için yağmur duasına çıktıklarını belirtti.

ORMAN YANGINLARINDA ARTIŞ VAR Ülkede alışılmışın dışında ciddi bir kuraklık yaşandığını kaydeden Klominek, ”Mahsulleri zarar gören çiftçiler zor durumda. Binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. Birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Ülke seferber olsa da orman yangınlarının durdurulması için yağmura ihtiyaç var. Biz de bunun için yağmur duasına çıktık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder ve beklenen yağmurlar yağar” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Stockholm Teşkilatı Başkanı Serhat Fırat Baran da İsveçli Müslümanlar olarak ülkede kuraklığın son bulması, çiftçilerin yüzünün gülmesi için yağmur duasına katıldıklarını ifade etti. Baran, ”İnşallah, ormanda yaşayan dilsiz hayvanların yüzü suyu hürmetine dualarımız kabul olur ve çiftçilerin yüzü güler. Orman yangınları son bulur” dedi.

YAĞMUR YAĞMAZSA ORMAN YANGINLARI ARTABİLİR İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, 4 gün önce 83 noktada çıkan orman yangınları 40 noktada halen devam ediyor. Gevleborg, Jemtland ve Dalarna bölgelerinde ormana yakın yerleşim birimleri boşaltıldı. İsveç hükümeti, Avusturya, Polonya, Danimarka, Portekiz, Fransa, Almanya ve Norveç’ten yardım istedi. Bu ülkeler, yangın söndürme uçakları ve helikopterler gönderdi. Şimdiye kadar 13 bin 500 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yağmur yağmazsa orman yangınlarının aylarca devam edebileceği ileri sürülüyor.

Meteoroloji kurumu, ülkede son 66 yılın en sıcak yazının yaşandığını açıkladı. Nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış olmadığı için hububatın yüzde 60’ı hasat edilemeyecek durumda bulunuyor. Kış aylarında yem fiyatlarının ciddi oranda artmasından endişe eden besiciler, hayvan kesim tarihlerini erkene aldı

  • Dünya 22 Temmuz 2018 10:52
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