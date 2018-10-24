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İsveçli bilim insanları yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi

İsveçli bilim insanları yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi

İsveç'te Karolinska Enstitüsünün İngiliz bilim adamlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü araştırmada keşfedilen yeni hücre yapısının, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı bir tür protein kompleksi olduğu belirtildi. 

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 05:00 - Güncelleme: 24-10-2018 05:00

Uzmanlar, protein kompleksinin, bugüne kadar bilinenlerden farklı, eşsiz bir moleküler yapıya sahip olduğunu ve hücre bölünmesinde kilit rol oynadığını açıkladı.

Karolinska Enstitüsü Biyolojik Bilimler ve Besin Bölümünden Profesör Staffan Strömblad, "2018'de keşfedilmeyi bekleyen yeni bir hücre yapısı kalması akılalmaz derecede şaşırtıcı. Bu yeni bağlanma kompleksinin, hücre bölünmesi sırasında olduğu gibi kaldığını ve hücreye tutunduğunu ortaya koyduk." ifadesini kullandı. "Ağsı yapışkanlar" ismi verilen yeni yapının, bölünmenin ardından yavru hücrelerin doğru yere yerleşme kabiliyetlerini de kontrol ettiği kaydedildi. 

Keşfin ayrıntıları "Nature Cell Biology" dergisinde yayımlandı. 

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Kaynak : AA

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