İstismarcılara en ağır ceza! Recep Akdağ'dan flaş açıklama

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan açıklama geldi. Akdağ, "Düzenleme kimyasal kastrasyon öngörüyor. TCK'daki en ağır ceza bu suçu işlene verilecek. Takdir indirimine dokunmama kararı aldık" dedi.

"50 YIL HAPİS"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok."

Kimyasal hadım nedir? Hadım edilen cinsel ilişkiye girebilir mi?