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İstismarcılara en ağır ceza! Recep Akdağ'dan flaş açıklama

İstismarcılara en ağır ceza! Recep Akdağ'dan flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuğa istismarda bulunan suçlulara en ağır cezanın uygulanacağını ve kimyasal hadım (kastrasyon) cezasının öngörüldüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 15:33 - Güncelleme: 06-04-2018 15:33

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan açıklama geldi. Akdağ, "Düzenleme kimyasal kastrasyon öngörüyor. TCK'daki en ağır ceza bu suçu işlene verilecek. Takdir indirimine dokunmama kararı aldık" dedi.

"50 YIL HAPİS"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok."

Kimyasal hadım nedir? Hadım edilen cinsel ilişkiye girebilir mi?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Nisan 2018 15:44 ŞİMDİ CEZA YOK MUYDU?...............KHK'LAR İLE BEŞ KERE CEZA KANUNU DEĞİŞTİRDİNİZ!......... SEÇİM KAYBETME KORKUSU MU?...

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