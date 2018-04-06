İstismar düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi.

Adana ve Kayseri'de yaşanan tecavüz olayları kamuoyunda infiale neden olmuştu. Çocuk istismarcılarına ağır ceza verilmesi için sanatçılar başta olmak üzere sosyal medyada büyük bir kampanya başlatılmıştı. Başlatılan bu kampanya hükümeti harekete geçirmiş ve istismar düzenlemesiyle ilgili adımlar atılmıştı.