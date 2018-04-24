İstinye'de taksicinin fazla para istediğini iddia etti, ortalığı karıştırdı

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye’deki bir AVM’nin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa’dan taksiye binen kadın yolcu bir süre sonra İstinye’ye geldi. Kadın inmek istediği esnada borcunun ne kadar olduğunu sordu. Taksici ise 80 lira ücret istedi. Ücretin ortalama 40 lira tutması gerektiğini söyleyen yolcu itiraz ederek vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadın ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın cep telefonuyla erkek arkadaşını aradı.

Motosikletle kısa sürede kız arkadaşının yanına gelen adam, taksiciyle tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan adam şoföre saldırdıktan sonra "senin canını alırım” diyerek tehditler savurdu. Güçlükle zapt edilen adam, kendisini uzaklaştıran vatandaşlarla da birbirine girdi. Neye uğradığını şaşıran taksi şoförü bir süre sonra araçtan çıktı. Kadın yolcu ise dışarıdan olanı biteni izledi. Bir süre sonra kız arkadaşını alan adam olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Güncel 24 Nisan 2018 09:52
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