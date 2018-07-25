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İstinaf Başsavcısı Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi

İstinaf Başsavcısı Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, bugün itibarıyla emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesi gönderdiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 18:36 - Güncelleme: 25-07-2018 18:36

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu. Başsavcı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken bugün mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş ile 1991'den beri de İstanbul'da görev yaptığını aktaran Salihoğlu, "Düşündüğümde çok iyi bir tercih yaparak bu güzel mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu 40 sene nice iyi ve kötü olaylarla karşılaşarak hizmetimizi sadece Allah rızası için kanunların gereğini korkusuzca yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.Salihoğlu, bugün de ailesinin onayı ile görevi bırakma ve emekli olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

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"Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi 'Hoş geldin.' diyerek karşıladım, kendilerini dinledim, adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum. Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim. Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül'e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum."

HADİ SALİHOĞLU KİMDİR?

Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, stajını İstanbul'da yaptı. Göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan Salihoğlu, Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu. Salihoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • halk 25 Temmuz 2018 19:35 adamin canina tak etmistir vicdan azabai cekmemek icin birakiyordur

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