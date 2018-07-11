İstiklal'de turistler birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

İSTİKLAL Caddesi'nde İranlı turistlerin alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu. Araya giren genç kadının tokat yediği anlar kameralara yansırken, kavga güven timlerinin araya girmesiyle sona erdi.

ALACAK VERECEK MESELESİ: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Saat 12.00 sıralarında cadde girişinde İranlı oldukları öğrenilen 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU: Çıkan tartışma kısa sürede büyürken şahıslar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya İstiklal Caddesi’nde görevli olan güven timleri müdahale etti. Ekiplerin araya girerek sonlandırdığı kavga sonrasında şahıslar birbirlerinden şikayetçi oldu.

KAVGA ANI KAMERADA: Kavga sırasında atılan tokatlardan biri grup içerisinde bulunan bir kadına isabet etti. Tokat sonucunda kadının gözünde şişlik meydana geldi. Birbirlerinden şikayetçi olan turistler Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürülürken yaşanan kavga anı ise kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde araya giren kadının tokat yediği ve uzun süre kavga eden grubu güven timlerinin güçlükle ayırdığı görülüyor.

  • Güncel 11 Temmuz 2018 09:45
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