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İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ve Akşehir Gölü kararı Resmi Gazete'de

İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ve Akşehir Gölü kararı Resmi Gazete'de

İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ve Akşehir Gölü'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 07:14 - Güncelleme: 02-11-2018 07:14

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İnebolu ile Ankara arasındaki 105 kilometrelik güzergahta sınırları çizilen alanlar "İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı" olarak belirlendi.

İnebolu'dan başlayan tarihi yol güzergahı Küre, Seydiler, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Çubuk ve Kalecik'ten Ankara'ya kadar uzanıyor. 

Akşehir Gölü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararına göre, "Konya ve Karaman illeri, Akşehir Gölü 1. Derece Doğal Sit Alanı" kapsamına giren bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Söz konusu kararla Akşehir Gölü "kesin korunacak hassas alan" olarak kaydedildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • M.Ymkl 02 Kasım 2018 07:35 Milli birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin sürekli beslenmesi için; istiklal yolunda yeterli heykel vb. ile desteklenenek, yılda bir defa geniş katılımlı tören yapılması nekadar onur verici olur.Anzaklar km lerce uzaktan çanakkaleye geliyor. ILGAZ ilçesinde yapılan istiklal yürüyüşü geniş katılımla desteklerinirse nekadar anlamlı olur. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunarım.

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