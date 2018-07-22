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İstiklal Marşı nerede yazıldı 2018 KPSS sorusu cevabı

İstiklal Marşı nerede yazıldı 2018 KPSS sorusu cevabı

Bugün 2 oturumla yapılan KPSS lisans sınavı sona erdi. Binlerce memur adayı 130 dakika boyunca sorulara doğru yanıtı vermek için ter döktü. KPSS sınavında çıkan sorulardan biri de İstiklal Marşı nerede yazıldı sorusu oldu. Peki Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı?

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 23:50 - Güncelleme: 22-07-2018 23:50

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı sorusu bugün yapılan KPSS sınavında cevabı en çok aranan sorulardan biri oldu. 22 Temmuz KPSS lisans oturumları sona erdi. Şimdi binlerce memur adayı KPSS sınavı soru cevaplarına kilitlendi. KPSS sınavı genel kültür bölümünde sorulan Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı sorusunun cevabı merak edildi. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda yazmıştır. Peki Tacettin Dergahı önemi nedir, ne zaman yapılmıştır? 


Yapının Tarihi : Taceddin Dergahı, ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hacı Bayram-ı Veli’nin kurduğu Bayramiye tarikatının bir kolu olan Celvetiler için yaptırılmıştır. Adını, bahçesinde kabri bulunan Tacaeddin Sultan'dan alır. 1826'da tamir edilmiş ve Sultan Abdülmecit tarafından ilaveler yapılarak türbe, dergah evi, çeşme, hazire ve camiden oluşan bir külliye haline gelmiştir. Dergahın bulunduğu sokak sonradan Mehmet Akif Sokağı adını almıştır.

Mehmet Akif'in İkameti
Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'un işgalinden sonra aldığı davet üzerine milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gelmişti. Kendisine büyük hayranlık duyan Taceddin-i Veli Camisi imamı Tevfik Hoca (Tevfik Çiftdoğan) kendisini karşılamış; şehirde kiralık ev bulmanın çok zor olduğu o dönemde külliyede yer alan bu yapıyı kendisine tahsis etmişti.
Şair, 1. TBMM Burdur milletvekili olduğu yıllarda günlerini bu mütevazı evde geçirdi; dostlarıyla milli mücadele meselelerini tartıştı. Mehmet Akif, bir ulusal marş yazılması için açılan yarışmaya para ödüllü olduğu için başlangıçta katılmamıştı. Yarışmaya katılan şiirlerin hiç birisi uygun nitelikte bulunmayınca; dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Akif'in arkadaşı dönemin Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey'den marş yazma konusunda Akif'i ikna etmesini rica etti. Mehmet Akif, Hasan Basri Bey'in ısrarı üzerine İstiklâl Marşı'nı bu evde yazmaya başladı. Gece gelen ilhamı kaçırmamak için bazı dörtlükleri mum ışığında dergahın duvarlarına kazdığı anlatılır. Şair, meşhur Bülbül şiirini de bu evde yazmıştır.

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