İstifalarla sarsılan İYİ Parti'den fitne genelgesi

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babasının 12 Eylül darbesinde Alparslan Türkeş için idam isteyen savcı olduğu ortaya çıkması İYİ Parti'de istifalara neden oldu.

Her gün bir istifa haberinin geldiği İYİ Parti için yönetim harekete geçti. İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 81 il başkanlığına İYİ Parti ile CHP arasında yapılan işbirliğine titizlikle uyulması ve fitne çıkmasına kesinlikle izin verilmemesi konusunda bir genelge gönderdi.

Koray Aydın imzasıyla gönderilen genelgede işbirliğinin temelleri 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde atıldığı hatırlatıldı. Mart'taki yerel seçimler için de 23'ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde CHP ile işbirliğine gidildiğini belirten Koray, teşkilattan azami gayret istedi.

İŞBİRLİĞİNE UYGUN RUH

İYİ Parti ve CHP işbirliğinin kapsamında işbirliğinin ruhuna uygun olarak hareket edilmesi ve 81 ilde milletin azami desteğinin alınması için seferber olunması gerektiğinin altını çizen Aydın “Partilere emanet olarak verilen her oyun milli iradenin bir parçası olduğunun bilinciyle korunmasını esas alan, ülke ve millet menfaatlerini öne alan ve birlikte kazanmayı hedefleyen bir düşüncenin ürünüdür” şeklinde uyarıda bulundu.

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