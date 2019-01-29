  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstifalarla sarsılan İYİ Parti'den fitne genelgesi

İstifalarla sarsılan İYİ Parti'den fitne genelgesi

CHP'nin Alparslan Türkeş'in idamını isteyen sıkıyönetim savcısı Nurettin Soyer'in oğlunu İzmir'den aday göstermesi ile İYİ Parti'de başlayan istifalar sonrası parti merkezi bir genelge yayınladı. Genelgede fitne çıkmasına kesinlikle izin verilmemesi istendi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 29-01-2019 15:19 - Güncelleme: 29-01-2019 15:19

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babasının 12 Eylül darbesinde Alparslan Türkeş için idam isteyen savcı olduğu ortaya çıkması İYİ Parti'de istifalara neden oldu.

Her gün bir istifa haberinin geldiği İYİ Parti için yönetim harekete geçti. İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 81 il başkanlığına İYİ Parti ile CHP arasında yapılan işbirliğine titizlikle uyulması ve fitne çıkmasına kesinlikle izin verilmemesi konusunda bir genelge gönderdi.

Koray Aydın imzasıyla gönderilen genelgede işbirliğinin temelleri 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde atıldığı hatırlatıldı. Mart'taki yerel seçimler için de 23'ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde CHP ile işbirliğine gidildiğini belirten Koray, teşkilattan azami gayret istedi.

İŞBİRLİĞİNE UYGUN RUH
İYİ Parti ve CHP işbirliğinin kapsamında işbirliğinin ruhuna uygun olarak hareket edilmesi ve 81 ilde milletin azami desteğinin alınması için seferber olunması gerektiğinin altını çizen Aydın “Partilere emanet olarak verilen her oyun milli iradenin bir parçası olduğunun bilinciyle korunmasını esas alan, ülke ve millet menfaatlerini öne alan ve birlikte kazanmayı hedefleyen bir düşüncenin ürünüdür” şeklinde uyarıda bulundu.

İYİ Parti kurucu milletvekili istifa etti! Cezmi Polat Akşener'i bombalayıp gitti

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstifalarla sarsılan İYİ Parti'den fitne genelgesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • has 29 Ocak 2019 16:08 meral sen ve zihniyetin ve partin darmadağın olacak

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro