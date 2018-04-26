İstifalar peş peşe geliyor! Valiler, bürokratlar, belediye başkanları...

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken, seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri de birer birer istifa etmeye başladı... Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Selim Bağlı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Akyürek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı AK Parti'den aday adayı olmak için görevlerinden istifa ettiler... İstifaların gün boyu sürmesi bekleniyor...

2.5 YILDIR SGK'NIN BAŞINDAYDI İSTİFA ETTİ... SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. 2.5 yıldır SGK'nın başında olan Dr. Bağlı'nın, Gaziantep veya Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor.

SGK Başkanı Selim Bağlı, 2.5 yıldır sürdürdüğü görevini aday adaylığı için bıraktı.

TRT'DEN ÇİFTE İSTİFA... Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu. TRT'den ayrıca 1.Hukuk Müşaviri Maruf Okuyan'ın istifa ederek memleketi Bingöl'den milletvekili aday adayı olarak başvurduğu öğrenildi. Okuyan, daha önce AK Parti Bingöl İl Başkanlığı da yapmıştı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, AK Parti aday adayı oluyor...

BURDUR VALİSİ DE İSTİFA ETTİ... Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz'ın bugün AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Manisa'dan milletvekili adayı olmak için istifa etti...

GENEL MERKEZ İSTEDİ İSTİFA ETTİM... Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Yılmaz, “Genel merkezimiz beni arayarak 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmam için teklifte bulundu. Sahip olduğum terbiye, siyasi ahlak ve parti disiplinine bağlılığımdan dolayı bu teklifi kabul ettim. Bugün aday adaylığı müracaatının son günü. 19 senedir sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevini bu akşam sonlandırmak durumundayım" dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Akyürek, partisinden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.Düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıklayan Akyürek, Konya'ya büyükşehir belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek için milletvekili aday adayı olmak amacıyla görevinden istifa ettiğini söyledi. Akyürek istifa ettiği içinde başkanlık görevini meclis 1'inci başkan vekili Mithat Büyükalim'in yürüteceğini ve 10 günlük süre içinde de meclis içinden yeni belediye başkanının seçileceğini söyledi.

Tahir Akyürek 14 yıldır Konya Büyükşehir Başkanlığı görevini yürütüyordu.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA EDİYOR... Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adaylığı olacağını açıklayacak. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanlığında istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde aday adaylığını açıklayacak. Başkan Yağcı, istifa dilekçesini basın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği öğrenildi.

14 yıldır başkan olan Selim Yağcı, "Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DA İSTİFA ETTİ... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Seçilemeyince 2014 yılında Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine getirildi, 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı oldu. Bozoğlu, İzmir’den milletvekili adayı olabilmek için kamu görevinden istifa ederek, aday adayı oldu.