İstifalar Devlet Bahçeli'yi çıldırttı! Açtı ağzını yumdu gözünü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamayla CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ateş püskürdü. İYİ Parti'ye seçime girmenin önünü açan bu istifalarla ilgili Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi. İşte Bahçeli'nin o açıklamaları...

- Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir.

- Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.