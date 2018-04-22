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İstifalar Devlet Bahçeli'yi çıldırttı! Açtı ağzını yumdu gözünü

İstifalar Devlet Bahçeli'yi çıldırttı! Açtı ağzını yumdu gözünü

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine çok fena sinirlendi. Bahçeli, istifaları "Tam bir çatırdama ve siyasi çürüme hali" olarak niteledi...

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 16:53 - Güncelleme: 22-04-2018 17:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamayla CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ateş püskürdü. İYİ Parti'ye seçime girmenin önünü açan bu istifalarla ilgili Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi. İşte Bahçeli'nin o açıklamaları...

- Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir.

- Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ÖYLEYKEN BÖYLE BAÇÇELİ. 22 Nisan 2018 17:01 YAV SENİN KÜFRETTİĞİN,HAKARETLER YAĞDIRDIN KİŞİYLE İTTİFAKIN MI AHLAKİ??BU BİR DEMOKRATİK HAMLEDİR,FEDAKARLIKTIR,BASKIN İTTİFAK DESEK.???

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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