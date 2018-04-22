İstifalar Devlet Bahçeli'yi çıldırttı! Açtı ağzını yumdu gözünü

MHP lideri CHP-İYİ parti ittifakı için açtı ağzını yumdu gözünü... Çürüme... Hülle ve hile arayan siyasi düşükler... haberin devamı için tıklayın »
15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye katılmasından sonra YSK kararını açıkladı! İYİ Parti seçime girebilecek mi? haberin devamı için tıklayın »
CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasından sonra MHP'de deprem! Devlet Bahçeli açıkladı... 5 vekil İYİ Parti'ye mi gidiyor?.. haberin devamı için tıklayın »
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamayla CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ateş püskürdü. İYİ Parti'ye seçime girmenin önünü açan bu istifalarla ilgili Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi. İşte Bahçeli'nin o açıklamaları...
- Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir.
- Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
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