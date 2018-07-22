İstifa iddiasının ardından kongre kararı

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partinin Afyon toplantısı sırasında tartışma yaşandığı hatta bazı partililerin yumruklaştığı iddia edilirken Genel Başkan Akşener'in tartışmalar üzerine salondan ayrılarak istifa edeceğini belirttiği kaydedilmişti. Akşener ise sessizliğini akşam saatlerinde bozdu ve istifa iddialarını doğrular nitelikte "Kongre kararı alındı aday olmayacağım" açıklamasında bulundu.

Afyon toplantısındaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre tartışmaların ardından Akşener tekrar kürsüye geldi. Akşener “İstifa etmemem yönündeki talepleri kabul ediyorum. Ancak bir şartla... Seçimli olağanüstü kongreye gideceğiz” dedi.

TWITTER'DAN AÇIKLADI: ADAY OLMAYACAĞIM

Akşener, toplantının ardından otelden ayrılırken twitter üzerinden açıklama yaptı ve olağanüstü kongre kararı alındığını, kendisinin aday olmayacağını söyledi. İşte o açıklama;

"Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

3 HAFTA İÇİNDE

İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongrenin 3 hafta içerisinde yapılacağı öğrenildi.

ALİ TÜRKŞEN: SIKINTI YOK

İYİ Parti kurucu üyelerinden Ali Türkşen "İstifa filan yok sadece seçimli kongre kararı aldı sayın başkanımız. Her hangi bir sıkıntı yok. İyi parti yoluna aynı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.

TÜRKKAN'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi. Türkkan açıklamasında herhangi bir tarihe yer vermedi.

Öte yandan Meral Akşener'in çalıştayın yapıldığı otelden ayrıldığı öğrenildi.

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