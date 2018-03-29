İşten eve dönünce şok oldu! Karısını yarı çıplak aldatırken bastı

ÜSKÜDAR'da evinde eşi ile yakaladığı adamı öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İşten eve dönünce şok oldu! Karısını yarı çıplak aldatırken bastı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Mahir Ardıç ile evli olan B.A.'nın Instagram hesabı üzerinden maktul Mahmut Çütçü ile tanıştığı, B.A.'nın Mahmut Çütçü'yü evine çağırdığı belirtildi. İddianamede, Mahir Ardıç'ın işte bulunduğu 3 Ocak 2018 tarihinde de B.A. ve Mahmut Çütçü'nün evde buluştukları, iş yerinden eve dönen Mahir Ardıç'ın zili çalması üzerine paniğe kapılan Mahmut Çütçü'nün evin üst katına çıktığı, eşi B.A.'nın da yarı çıplak kapıyı açtığı, eşinin tedirgin vaziyetlerinden şüphelenen Mahir Ardıç'ın kuşkulanarak çatı katına çıktığı anlatıldı. Mahir Ardıç'ın maktul Mahmut Çütçü ile çatı katında karşılaştığı kaydedilen iddianamede, maktulü darp etmeye başlayarak kaçmasına engel olduğu, bu arada kendisine ait işyerinde çalışan Çetin Tanrıtanır'a telefon açarak eve çağırdığı, eve gelen şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın da Mahir Ardıç ile birlikte maktul Mahmut Çütçü'yü darp etmeye başladığı belirtildi.

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İşten eve dönünce şok oldu! Karısını yarı çıplak aldatırken bastı

4 KEZ BIÇAKLAMIŞ: Şüpheliler Mahir Ardıç ve Çetin Tanrıtanır'ın etkili eylemleri sonucunda Mahmut Çütçü'nün çatı katıdan salonun zeminine düştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mutfağa giderek ekmek bıçağı ile dönen Mahir Ardıç'ın kendisine engel olmak isteyen eşi B.A.'yı göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı, şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın, "Bıçak olmaz, yapma" şeklindeki uyarısına rağmen şüphelinin maktulü hedef gözeterek biri öldürücü nitelikte 4 kez bıçakladığı anlatıldı.

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İşten eve dönünce şok oldu! Karısını yarı çıplak aldatırken bastı

BIÇAK DARBESİ SONUCU ÖLDÜ: Mahmut Çütçü'nün aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü, B.A.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır ile şüpheli Mahir Ardıç arasında Mahmut Çütçü'nün öldürülmesi konusunda birlikte suç işleme kararının bulunduğunu gösterir somut deliller mevcut olmadığından" Çetin Tanrıtanır'ın kasten öldürme suçunun müşterek faili olarak görülmediği belirtildi. Çetin Tanrıtanır'ın bıçaklama olayına kadar Mahir Ardıç'a yardım ettiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın eylemi, Mahir Ardıç'ın işlediği 'kasten öldürme suçuna yardım' olarak değerlendirilmiştir" denildi.

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İşten eve dönünce şok oldu! Karısını yarı çıplak aldatırken bastı

İDDİANAME KABUL EDİLDİ: İddianamede tutuklu şüpheli Mahir Ardıç için, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya, Çetin Tanrıtanır hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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