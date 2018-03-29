İşten eve dönünce şok oldu! Karısını yarı çıplak aldatırken bastı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Mahir Ardıç ile evli olan B.A.'nın Instagram hesabı üzerinden maktul Mahmut Çütçü ile tanıştığı, B.A.'nın Mahmut Çütçü'yü evine çağırdığı belirtildi. İddianamede, Mahir Ardıç'ın işte bulunduğu 3 Ocak 2018 tarihinde de B.A. ve Mahmut Çütçü'nün evde buluştukları, iş yerinden eve dönen Mahir Ardıç'ın zili çalması üzerine paniğe kapılan Mahmut Çütçü'nün evin üst katına çıktığı, eşi B.A.'nın da yarı çıplak kapıyı açtığı, eşinin tedirgin vaziyetlerinden şüphelenen Mahir Ardıç'ın kuşkulanarak çatı katına çıktığı anlatıldı. Mahir Ardıç'ın maktul Mahmut Çütçü ile çatı katında karşılaştığı kaydedilen iddianamede, maktulü darp etmeye başlayarak kaçmasına engel olduğu, bu arada kendisine ait işyerinde çalışan Çetin Tanrıtanır'a telefon açarak eve çağırdığı, eve gelen şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın da Mahir Ardıç ile birlikte maktul Mahmut Çütçü'yü darp etmeye başladığı belirtildi.