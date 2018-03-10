İstediği partiye oy vereceklerle cinsel ilişkiye girme sözü verdi

İtalya'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerde, kendi istediği partiye oy veren seçmenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen model ve cinsel içerikli film yıldızı Paola Saulino'nun İtalyan hükümeti tarafından seçimi etkilememesi için engellendiği ortaya çıktı.

Saulino'nun benzer bir teklif yaptığı 2017 Aralık'ta düzenlenen referandumda halk yüzde 59 oy oranıyla 'hayır' demiş, Saulino da sözünü tutmuştu.

Saulino bir hafta önceki seçimde de benzer bir teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre, mizahi şekilde daha önceki seçimleri etkilediği yorumu yapılan cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındığı söylendi. İtalyan hükümetinin seçimler öncesinde Saolino'nun bu şekilde bir vaadi üzerine modelin Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı. Güzel model kısa süre önce bir köpeğin saldırısına uğrayarak tanınmaz hale gelmişti.

  • Magazin 10 Mart 2018 21:09
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