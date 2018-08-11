İstediği avansı alamayınca patronun telefonunu çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil atölyesine çalışmak için giren ismi öğrenilmeyen şüpheli, işe başladıktan 2 gün sonra patronundan avans istedi. Patronundan olumsuz yanıt alan şüpheli çalışanların öğle yemeğinde olduğu sırada patronunun odasına gelerek masanın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Yemekten sonra ofise gelen iş yeri sahibi durumu fark ederek kamera kayıtlarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını anlayan patron durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını alarak şüpheli eşkalini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde tekstil atölyesinde çalışan işçilerin öğle yemeğine çıkmasını fırsat bilen şüpheli, etrafını kontrol ettikten sonra patronun ofisine giriyor. Bir taraftan kapıyı gözleyen diğer taraftan da ofisi inceleyen hırsız, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalıyor. Cep telefonunu ofisten çıkarken arka cebine koyan hırsız korkarak girdiği ofisten tek hamlede cep telefonunu çalarak kayıplara karışıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.