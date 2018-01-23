İşte, YPG kampındaki amerikan askerleri!

Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson, "Sınır Güvenlik Gücü niyetimiz yok" dese de, Türkiye sınırına yakın bir bölgede eğitilen YPG'lilerin kamp görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ocak'ta çekilen görüntülerde teröristlerin, ABD askerlerinin önünde tek sıraya girdiği görülüyor.

Amerika'nın eğittiği YPG teröristlerinin Amerikan askerleriyle birlikte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Türkiye'nin Afrine girdiği gün çekilen görüntülerde, ABD'nin sınırda görevlendirmek için eğittiği YPG'li teröristlerin Amerikalı askerlerle tek tek tokalaştıkları görülüyor.

AMERİKAN ASKERİNİN ÖNÜNDE TEK SIRAYA GİRDİLER

Suriye'nin kuzeyinde, PKK'nın kontrolündeki Heseke bölgesinde Amerika'nın "Sınır Gücü" olarak eğittiği terör örgütünün YPG'nin, silahlı eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Eğitimlerini tamamlayan 500 teröristin, Amerikalı askerlerin önünde tek sıraya girerek askerlerle tokalaştıkları görülüyor.

Görüntüler, ABD'nin uluslararası yayın yapan Amerika'nın Sesi sitesinin Kürtçe bölümünde yayınlandı.

YPG'Lİ TERÖRİST: "AMERİKA DESTEĞE DEVAM ETSİN"

Türkiye'ye düşmanlık dolu sözler sarfeden teröristler, Amerika'ya övgü dolu sözler sarf etmesi dikkat çekti. Kameraya konuşan YPG'li bir terörist İzet Omar, Amerika'nın verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını, eğitimlerini Amerikalı komutanların verdiğini söyledi. Terörist, Amerika'nın desteğe devam etmesinin istediklerini söyledi.

Bir başka terörist ise Türkiye'den saldırı olması durumunda ellerinden gelene kadar savaşamaya devam edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜLENEN ABD ASKERLERİ MUHABİRE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Teröristlerin kampında bulunan Amerika'nın Sesi muhabiri, görüntülerde görülen Amerikan askerlerine de mikrofon uzattığını, YPG'yi eğiten askerlerin konuşmak istemediğini de vurguladı.

"TERÖR ORDUSUNU DOĞMADAN BOĞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin YPG'li teröristlerden, 'Sınır Güvenlik Gücü' kuracağını ilan etmesinin ardından çok sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demişti. Bu sözlerin hemen ardından 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

  • Güncel 23 Ocak 2018 22:28
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