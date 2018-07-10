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İşte yeni ekonomi yönetiminin şifreleri

İşte yeni ekonomi yönetiminin şifreleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabinede en büyük sürpriz Berat Albayrak oldu. Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olurken, ekonomi yönetiminin çatısını ise üç bakanlık oluşturacak.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 01:21 - Güncelleme: 10-07-2018 01:21

Yeni hükümet sisteminin ekonomi yönetimi de belli oldu. Erdoğan'ın yeni hükümetinde ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret olmak üzere üç bakanlıktan oluşuyor. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim şekli de belirlenmeye başladı. Buna göre ekonominin çatısını oluşturacak üç bakanlığa ilave olarak cumhurbaşkanlığına bağlı 4 ekonomi ofisi kurulacak. Bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı, dijital dönüşüm ve hizmet kalitesinin artırılması ile Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol alacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

9 KURUL OLUŞTURULACAK

Öte yandan sistemde 9 kurul olacak. Bu kurullar politika önerileri yapacak, bilimden sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.Kurullar arasında ekonomiye ilişkin, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu yer alacak.

Öte yandan oluşturulacak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek, bütçe performansı yakından izlenecek.

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