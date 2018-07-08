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İşte yeni bakanlar! Ahmet Hakan Ankara kilislerinden bildirdi

İşte yeni bakanlar! Ahmet Hakan Ankara kilislerinden bildirdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın saat 20?00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak... Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara kulislerini dinledi ve yeni bakanları isim isim yazdı. İşte yeni bakanlar...

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 10:24 - Güncelleme: 08-07-2018 10:45

TÜRKİYE yarın resmen yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törenin ardından yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklayacak. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da girilmedik kahvehane bırakmadı, önüne gelen taksiye bindi, eksi milletvekilleriyle konuştu, en iyi haber kaynaklarını adeta sömürdü ve yeni bakanlar kuruluna girecek isimleri ve görevlerini yazdı. 

MHP'den Bakanlar Kurulu'na girecek olan milletvekili kim?.. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak isim hangisi?.. Yeni Dışişleri Bakanı kim olacak?.. Ali Babacan ekonominin başına geçecek mi?.. İşte Ahmet Hakan'ın Ankara kulislerinden edindiği son bilgilere göre yeni bakanların isimleri ve görevleri...

- ETHEM SANCAK: Evet, evet! Doğruymuş! Ankara’da hemen hemen herkes Ethem Sancak’ın bakan olabileceğine işaret ediyor. Çok ama çok küçük bir azınlık Ethem Bey’e Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu layık görürken büyük çoğunluk “Savunma Bakanı değil, Ticaret Bakanı olacak” diyor. Dur bakalım, ne olacak?

- ADALET BAKANI (MHP SÜRPRİZİ): “Adalet Bakanı kim olacak” sorusuna verilen cevaplarda ise iki isim ön plana çıkıyor: Şu anki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak... Dur bakalım, ne olacak?

- İBRAHİM KALIN (DIŞİŞLERİ BAKANI): Çok net ve çok kesin olmamakla birlikte İbrahim Kalın’ın yeni Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyor. Bazıları İbrahim Kalın’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini de söylüyorlar. Ancak Dışişleri Bakanı olacağını söyleyenler daha ağır basıyor. Dur bakalım, ne olacak?

- ÖMER ÇELİK (CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI): Her kuliste, her değerlendirmede, her yorumda adı geçiyor Ömer Çelik’in... Ağırlıklı olarak “cumhurbaşkanı yardımcısı” olacağı söyleniyor.  Ama yine de dur bakalım ne olacak?

- İÇİŞLERİ BAKANI (VASİP ŞAHİN): Ankara’ya ilk geldiğimde herkes İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce’nin (Dikkat! Muharrem değil Muhterem) İçişleri Bakanı olabileceğini söylüyordu... Akşama doğru hava birden değişti. Neden değişti, nasıl değişti? Bilmiyorum. Ama bildiğim şu: Akşama doğru bütün kulislerde İstanbul Valisi Vasip Şahin’in adı dolaşmaya başladı. Dur bakalım, ne olacak?

- ENERJİ BAKANI: Şu anda Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Fatih Dönmez’in bu göreve getirileceğini söyleyenler var. Ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa bu görev için sürpriz isimler de söz konusu olabilirmiş. Dur bakalım, ne olacak?

- BABACAN'DAN SÖZ EDEN YOK...: Ekonomi yönetiminde bakan olarak görev alacak isimler bir sır gibi gizli... Ali Babacan’dan söz eden yok. Mehmet Şimşek adı azıcık geçiyor. 

- NAİL OLPAK... Nail Olpak ismi her yerde... Hangi bakanlığa getirileceği söylenmiyor ama MÜSİAD’da başkanlık yapmış, iş dünyasından gelen Nail Olpak’ın bakan olacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor. Dur bakalım, ne olacak?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • ahmet demircan 08 Temmuz 2018 11:24 ahmet hakan kadar şu yeryüzünde lüzumsuz bir adam daha var mıdır acaba?

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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