İşte Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri! Kritik isimler var...

HAKİMLER Savcılar Kurulu'nun (HSK) Genel Kurulu bugün Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye atadı. Yeni atanan üyeler arasında kritik davaların kilit isimleri de yer aldı. İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı. İşte Yargıtay ve Danıştay'a atanan üyelerin tam listesi ve ataması yapılan dikkat çeken isimler...