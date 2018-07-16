İşte Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri! Kritik isimler var...

HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanan 100 isim arasında 2 ilin başsavcısı, bir başsavcı yardımcısı, FETÖ ve darbe davalarına bakan mahkemelerin başkanları ve üyeleri ile FETÖ soruşturmasını yürüten savcılar da var...

İşte Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri! Kritik isimler var...

HAKİMLER Savcılar Kurulu'nun (HSK) Genel Kurulu bugün Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye atadı. Yeni atanan üyeler arasında kritik davaların kilit isimleri de yer aldı. İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı. İşte Yargıtay ve Danıştay'a atanan üyelerin tam listesi ve ataması yapılan dikkat çeken isimler...

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İşte Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri! Kritik isimler var...

Yargıtay'a atanan 100 yeni üye arasında İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı.

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İşte Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri! Kritik isimler var...

FETÖ örgüt çatı iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Savcısı ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Serdar Coşkun Yargıtay üyesi oldu.
Ankara’da darbe soruşturmalarına bakan Savcı Tekin Küçük, Savcı Veliattin Özdemir, Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı ve Başsavcı Vekili Aytekin Cenikli Yargıtay üyesi oldu.

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İşte Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri! Kritik isimler var...

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından ve Yargıda Birlik Başkanlık Divanı Üyesi Musa Heybet Danıştay, Talip Bakır ve Mustafa Erol Yargıtay üyesi oldu.

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