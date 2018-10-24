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İşte Xiaomi'nin ilk oyuncu telefonu! Türkiye'de satışa sunuldu

İşte Xiaomi'nin ilk oyuncu telefonu! Türkiye'de satışa sunuldu

Dün Black Shark Helo'nun duyurusunu gerçekleştiren, oyunculara özel olarak ürettiği Black Shark'ın geliştiricisi Xiaomi, telefonun Türkiye pazarında satışa sunulduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 17:12 - Güncelleme: 24-10-2018 17:12

Uzun süre boyunca sadece  Çin'de satışı gerçekleşen Black Shark'ın global piyasaya açılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Gelen bu açıklamanın üzerinden 2 hafta geçmişken ürün ülkemizde de piyasaya sürüldü. İnternet alışveriş siteleri üzerinden satışa sunulan telefon, iki farklı varyantla müşterilerini bekliyor.

BLACK SHARK 128 GB 4.699 TL
Ürünün 6GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan modeli 4.039 TL, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan modeli ise 4.699 TL'den satışa sunuldu.

Ürünün 6GB / 64GB varyantının yaklaşık 420 dolar (2390 TL) üzerinden satıldığı düşünülürse, bir kez daha olağandan çok daha pahalı bir fiyatlandırmayla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz.

Xiaomi Black Shark - Özellikleri
- Ekran Boyutu: 5.99"
- Ekran Çözünürlüğü: 2160x1080 px
- Arka Kamera: 12 MP
- Çift Arka Kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Dahili Hafıza: 128 GB/64GB
- RAM Kapasitesi: 8 GB/6GB
- Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu
- Çift Hat
- İkinci Arka Kamera: 20 MP
- İşlemci (CPU): Kryo 385
- İşlemci Hızı: 2.8 GHz
- Çekirdek Sayısı: 8
- Chipset: Snapdragon 845

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