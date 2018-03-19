İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...

Türkiye son günlerde 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın onbinlerce kişiyi Çiftlik Bank diye bir sanal oyunla 511 milyon lira dolandırmasını konuşuyor... Türkiye tarihinde Sülün Osman'dan Banker Kastelli'ye, Selçuk Parsadan'dan Fadıl Akgündüz'e tanınmış dolandırıcılar var...

İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...

Son günlerin gündeminden düşmeyen konusu Çiftlik Bank soygunu... 27 yaşındaki bir adamın onbinlerce kişiyi 511 milyon lira çarparak yurtdışına kaçtığı Çiftlik Bank soygunu, son dönemin en büyük dolandırıcılarından Titen Kenan'ı bile kıskandırmıştı. Herkes Mehmet Aydın'ın müthiş soygununu konuşsa da ülkemiz tarihi ünlü dolandırıcılar cenneti neredeyse... Tüm zamanların en büyük dolandırıcısı Sülün Osman gibi, Banker Kastelli, Ayşe Benli, dönemin Başbakanı Tansul Çiller'i bile çarpan Selçuk Parsadan, onbinlerce kişiyi Titan zinciriyle suya götürüp susuz getiren Kenan Şeranoğlu, her seferinde arkasında binlerce mağdur bıraktığı işlerle gündemden hiç düşmeyen "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz bunlardan sadece birkaçı...

110
İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...

SÜLÜN OSMAN: Çevirdiği dolaplar filmlere konu olmuş Sülün Osman'ın. Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı'nı Anadolu'dan İstanbul'a gelen saf tüccarlara satma yeteneğine sahipmiş. En önemlisi ise halk tarafından çok sevilen bir kişilikmiş. "Galata Kulesini almak isteyecek salaklar varken ben daha çok adam dolandırırım" diyen Sülün Osman, mahkemede hakime ''Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım'' diyecek kadar da kendinden emin bir isimmiş... Sülün Osman, bir barda 'işadamı osman bey' olarak kadınlarla tüm gece yiyip içip eğlendikten sonra, hesabın o kadınlara ait olduğunu söyleyerek bardan çıkmış. Kendisinin Sülün Osman olduğunu anlayan kadınlar, bizi de satar diyerek korkudan olayın çok üzerinde durmamışlar...

210
İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...

BANKER KASTELLİ: 1980'lerde başlayan banker furyasında yıldızı parladı. Yıllık enflasyon yüzde 30 iken aylık yüzde 12 faiz ile para topluyordu. Milli gelirin 70 milyon dolar olduğu günlerde Kastelli'nin elinde 100 milyar para toplanmıştı. 40 bankanın, bankerleri saf dışı bırakan karara imza atmasıyla işler birden tersine döndü. İflas eden Kastelli yurt dışına kaçtı. Bir süre sonra yurda dönen Kastelli, silahla intihar etti...

310
İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...

AYŞE BENLİ: Türk dolandırıcıları arasında dünyaya açılan kişilerden biri Ayşe Benli. Las Vegas'daki kumar çetesi Venetino Casino'ya 2 milyon dolarlık kazık atarak ABD'yi bile karıştırdı.Poker oynarken yaptığı hileler uzmanlar tarafından bugün bile çözülemeyen Benli, FBI tarafından hala aranıyor. Ancak henüz izlerine rastlanabilmiş değil...

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro