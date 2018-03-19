İşte Türkiye'nin ünlü dolandırıcıları! Çiftlik Bank ilk değil...

Son günlerin gündeminden düşmeyen konusu Çiftlik Bank soygunu... 27 yaşındaki bir adamın onbinlerce kişiyi 511 milyon lira çarparak yurtdışına kaçtığı Çiftlik Bank soygunu, son dönemin en büyük dolandırıcılarından Titen Kenan'ı bile kıskandırmıştı. Herkes Mehmet Aydın'ın müthiş soygununu konuşsa da ülkemiz tarihi ünlü dolandırıcılar cenneti neredeyse... Tüm zamanların en büyük dolandırıcısı Sülün Osman gibi, Banker Kastelli, Ayşe Benli, dönemin Başbakanı Tansul Çiller'i bile çarpan Selçuk Parsadan, onbinlerce kişiyi Titan zinciriyle suya götürüp susuz getiren Kenan Şeranoğlu, her seferinde arkasında binlerce mağdur bıraktığı işlerle gündemden hiç düşmeyen "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz bunlardan sadece birkaçı...

SÜLÜN OSMAN: Çevirdiği dolaplar filmlere konu olmuş Sülün Osman'ın. Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı'nı Anadolu'dan İstanbul'a gelen saf tüccarlara satma yeteneğine sahipmiş. En önemlisi ise halk tarafından çok sevilen bir kişilikmiş. "Galata Kulesini almak isteyecek salaklar varken ben daha çok adam dolandırırım" diyen Sülün Osman, mahkemede hakime ''Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım'' diyecek kadar da kendinden emin bir isimmiş... Sülün Osman, bir barda 'işadamı osman bey' olarak kadınlarla tüm gece yiyip içip eğlendikten sonra, hesabın o kadınlara ait olduğunu söyleyerek bardan çıkmış. Kendisinin Sülün Osman olduğunu anlayan kadınlar, bizi de satar diyerek korkudan olayın çok üzerinde durmamışlar...