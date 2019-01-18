İşte Türkiye'nin konuştuğu o başörtüsü paylaşımları

#10YearChallenge akımı Türkiye'de başörtüsü tartışmasını yeniden alevlendirdi. Bir genç kadının başörtüsünü çıkardığını ve kendisini daha özgür hissettiğini söylemesiyle başlatan tartışmalar twitter'ı da ikiye böldü.

İşte Türkiye'nin konuştuğu o başörtüsü paylaşımları

Twitter'da gündem olan #10YearChallenge akımı Türkiye'de yeni bir tartışma başlattı. 10 yıl önce başörtülü olan; ancak bugün başörtüsü çıkaran kadınların paylaştığı fotoğraflar tartışmalara neden oldu. Başörtüsünü çıkardıkları için kendisini daha özgür hissettiklerini söyleyen kullanıcılara destek de var eleştiri de...

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İşte Türkiye'nin konuştuğu o başörtüsü paylaşımları

İşte twitter'da bir kadının başörtülü ve çıkardıktan sonraki halini paylaşmasıyla başlayan o ilginç tartışmada tarafların düşünceleri;

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İşte Türkiye'nin konuştuğu o başörtüsü paylaşımları

Şöyle bırakıyorum kendimi. Gözlerden ırak

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İşte Türkiye'nin konuştuğu o başörtüsü paylaşımları

Dinimizi yaşıyoruz diye neden özgür olamıyoruz. Ben başım kapalıyken de gayet özgürüm. Görmek istemiyoruz sizin şovlarınızı ya da ne demek istiyorsanız...

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