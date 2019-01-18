İşte Türkiye'nin konuştuğu o başörtüsü paylaşımları

Twitter'da gündem olan #10YearChallenge akımı Türkiye'de yeni bir tartışma başlattı. 10 yıl önce başörtülü olan; ancak bugün başörtüsü çıkaran kadınların paylaştığı fotoğraflar tartışmalara neden oldu. Başörtüsünü çıkardıkları için kendisini daha özgür hissettiklerini söyleyen kullanıcılara destek de var eleştiri de...

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