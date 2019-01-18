İşte Türkiye'nin konuştuğu o başörtüsü paylaşımları

Twitter'da gündem olan #10YearChallenge akımı Türkiye'de yeni bir tartışma başlattı. 10 yıl önce başörtülü olan; ancak bugün başörtüsü çıkaran kadınların paylaştığı fotoğraflar tartışmalara neden oldu. Başörtüsünü çıkardıkları için kendisini daha özgür hissettiklerini söyleyen kullanıcılara destek de var eleştiri de...
İşte twitter'da bir kadının başörtülü ve çıkardıktan sonraki halini paylaşmasıyla başlayan o ilginç tartışmada tarafların düşünceleri;
Dinimizi yaşıyoruz diye neden özgür olamıyoruz. Ben başım kapalıyken de gayet özgürüm. Görmek istemiyoruz sizin şovlarınızı ya da ne demek istiyorsanız...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER