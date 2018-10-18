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İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili! Fiyatı kaç para olarak açıklandı?..

İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili! Fiyatı kaç para olarak açıklandı?..

Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 08:53 - Güncelleme: 18-10-2018 09:34

İSTANBUL'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan dış dizaynı, motoru, içi, her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemler yapılırsa kısa sürede satışa sunulabilecek. Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:

MOTORU DA YAZILIMI DA YERLİ... "İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait."

6.5 MİLYON DOLAR HARCANDI... "Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir."

FİYATI BELLİ OLDU... Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR33 YORUM

  • dsds 18 Ekim 2018 10:35 200.000 TL mi? siz delirdiniz mi kardeşim? Piyasaya yeni gireceksin ne olduğun belli değil henüz ve sen fiyatı audi wolksvagen, mercedes grubu araçların fiyatlarına neredeyse eşdeğer olarak belirleyeceksin ve ben gidip bu aracı satın alacağım o paraya öyle mi? Kusura bakma kardeşim. Masanın altına bak. :/

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