İşte Türkiye'nin en karanlık noktası

Türkiye'nin birçok zirvesinde yapılan ölçümler sonunda, gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası olduğu belirlendi. Yaylada Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nın kurulması için de proje hazırlanıyor.

İşte Türkiye'nin en karanlık noktası

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından bugüne kadar Türkiye'nin birçok dağlık bölgesinde uzay gözlemlerinin yapılabileceği alanların belirlenmesine yönelik ölçümler gerçekleştirildi. Onlarca kentte yapılan ölçümler sonunda, uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın, Isparta'ya 110 kilometre uzaklıktaki Beyşehir Gölü'nün batısında, Toros Dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşen Yenişarbademli ilçesindeki 1700 metre yükseklikteki Melikler Yaylası olduğu belirlendi.

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İşte Türkiye'nin en karanlık noktası

ÖLÇÜM DEĞERİ 22,04 KADİR ÇIKTI: Bugüne kadar Uludağ, Antalya Bakırlıtepe, Kuşaadası Davutlar gibi Türkiye'nin birçok kentinde ölçümler yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ethem Derman, “Ama en karanlığı Melikler Yaylası idi. Geçen sene ölçtüğümüz 22,04 kadir. Astronomide biz parlaklığı kadir cinsinden ölçeriz. Kadir cinsi tersinedir, ne kadar karanlıksa rakam o kadar büyüktür. 22,04 rakamı en karanlık değerdir. İki ölçüm yaptık ve iki ölçümün ortalaması da 22,04'tü. Bu yılki etkinlikte tekrar ölçeceğiz" dedi.

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İşte Türkiye'nin en karanlık noktası

“TÜRKİYE'NİN İLK KARANLIK GÖKYÜZÜ PARKI OLABİLİR”: Bu yaylada Karanlık Gökyüzü Parkı yapılmasını istediklerini de belirten Prof. Dr. Derman, “Burada herkesin gözlem yapabileceği küçük bungalov tipi evlerin olacağı bir yer olsun istiyoruz. Karanlık Gökyüzü Parkı çok önemli ve Türkiye'de yok. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var. Dolayısıyla ilk adımı atmak istiyoruz ama birilerinin yardımcı olması gerekiyor. Belediye, Milli Parklar, Orman Müdürlüğü, hep birlikte Türkiye'nin ilk karanlık park projesi yapılabilir" dedi.

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İşte Türkiye'nin en karanlık noktası

EKİP, ÖLÇÜM DEĞERİNE İNANAMADI: Türkiye'nin değişik bölgelerinde gökyüzü gözlemi için birçok noktada ölçümler yapan ekibi ilçeye davet eden Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem, “Kar kalktıktan sonra Melikler Yaylası'na gidip kontrol ettik ve 'burası uygun olabilir' dendi. Geçen yıl yaklaşık 200 kişilik grupla gelindi. Orada gözlem ve gökyüzü fotoğrafları çekimleri yapıldı, aynı zamanda karanlık ölçümünü de yaptılar. Belli bir değer bulundu. İlk ölçümde hatta inanamadılar ve ikinci bir ölçüm daha yaptılar. Aynı değeri bulunca Türkiye'nin en karanlık ölçülmüş noktası Melikler Yaylası çıktı" diye konuştu.

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