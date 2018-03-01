İşte Türkiye'nin dolar milyarderleri! Sürpriz isimler var...

Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı. 40 kişilik listede Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi.

İşte Türkiye'nin dolar milyarderleri! Sürpriz isimler var...

Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı. 40 kişilik listede Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli Milyarder' başlığı ile Forbes'in kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu.

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İşte Türkiye'nin dolar milyarderleri! Sürpriz isimler var...

1 milyar 100 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin 100 kişi arasında 35. sırada olan Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding'in patroniçesi. Eşinin ölümüyle 36 yaşında Diler Holding'in başına geçen Fatma Tuba Yazıcı, bir anda milyarlara hükmeder oldu. Başarılı bir iş kadını olan Fatma Tuba Yazıcı, servetini kısa sürede katladı. En zenginler listesine giren Fatma Tuba Yazıcı, Forbes tarafından medyadan uzak durması sebebiyle 'gizemli milyarder' olarak nitelendi. İşte Forbes'in listesinde yer alan en zengin 40 işadamı;

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İşte Türkiye'nin dolar milyarderleri! Sürpriz isimler var...

1-Murat Ülker- Yıldız Holding 4 milyar 800 milyon dolar...

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İşte Türkiye'nin dolar milyarderleri! Sürpriz isimler var...

2-Erman Ilıcak- Rönesans Holding-4 milyar dolar...

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