İşte Türk F-35'in ilk pilotları! Eğitim başladı...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olacağı 5. Nesil Savaş Uçağı F-35’ler için Haziran ayında düzenlenen teslim töreninin ardından eğitilecek pilotlar ve bakım personeli ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’ne yerleşti. Başkanlığını Pilot Albay Ziya Kabasakal’ın yaptığı kafilede 13 pilot, 325 bakım personeli yer alıyor.

TÜRK PİLOTLAR TÜRK F-35 ÖNÜNDE... Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren 18-0001 ve 18-0002 kuyruk numaralı iki F-35 için giden kafiledeki pilotlar bir ile iki yıl arasında eğitime tabi tutulacak. Dün sosyal medyada Türkiye’nin ilk F-35’i olan 18-0001 kuyruk numaralı uçağın önünde Pilot Binbaşı Halit Oktay ve Pilot Binbaşı Mustafa Onur Kara ile bakım ekibinde yer aldığı tahmin edilen Yüzbaşı Serdar’ın poz verdiği bir fotoğraf yayınlandı.

21 Haziran’da ABD’nin Teksas Eyaleti Nort Worth kentindeki Lockheed Martin Havacılık firmasının merkezinde düzenlenen törende Albay Ziya Kabasakal ile Binbaşı Halit Oktay’ın konuştuğu videolar yayınlanmıştı. Binbaşı Oktay videoda, “F-35 ile düşmana daha çok yaklaşabiliyorum ve bunu yaparken ona görünmüyorum. Beni göremezseniz sizi vururum” demişti.

KASIM 2019’da GELECEKLER... Arizona’da başlayan uçuş eğitimi yaklaşık bir yıl sürecek. Pilotlar öğretmenlik yetkisini aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek eğitim verecek. İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişinin ardından 2020’de eğitim faaliyetlerine başlanacak. F-35’lerMalatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7. Ana Jet Üssü’nde kurulmakta olan eğitim merkezine nakledilecek ve yeni pilotlar bu merkezde yetiştirilecek. F-35 savaş uçağının orta gövdesi ve motorun önemli bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor. ABD dışında F-35’lerin motorlarının imalat, bakım ve montajıyla ilgili seçilen ilk merkez Türkiye oldu.



F-35’lerin bakım ekibi de 21 Haziran’daki törene katılmıştı.

4 UÇAKLI EĞİTİM... İlk iki uçağın ardından Mart 2019’da şu anda üretim bandında olan 3 ve 4. uçakların teslim edilmesi hedefleniyor. Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD’de kalacak. Türkiye’ye teslim edilecek 5 ve 6. uçaklar ise Kasım 2019’da üretimlerinin tamamlanmasının ardından doğrudan Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Türkiye 30’u kesin 100 F-35 siparişi vermişti. Kesin siparişi verilen 30 F-35’in 2023’e kadar TSK’nın envanterine girmesi bekleniyor.

ÜÇ VERSİYON ÜRETİLİYOR... Tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil JSF/F-35 müşterek taarruz uçağı, hava-yer taarruz, keşif, taktik ve savunma gibi çok maksatlı görevleri düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebilen avcı savaş uçağı olarak dikkati çekiyor. Uçaklar, konvansiyonel (yatay) iniş kalkış yapabilen, kısa kalkış-dikine iniş yapabilen ve uçak gemisine inebilen olmak üzere üç versiyonda üretiliyor.