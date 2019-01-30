İşte tüm dünyanın izleyeceği İstanbul reklamı Oscar ödüllü yönetmen çekti

Türk Hava Yolları'nın, ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl reklam kuşağında göstereceği tanıtım filmi olarak, Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott'un çektiği ve içinde İstanbul'un tarihi mekanlarının olduğu film kullanılacak.

İşte tüm dünyanın izleyeceği İstanbul reklamı Oscar ödüllü yönetmen çekti



İSTANBULA'a 2018-Ocak-Kasım döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 12 milyonu geçerken kentin dünyaya tanıtımına THY'nin son tanıtım filmi de önemli katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları, 85'inci yıl dönümü ve İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın tanıtımı çerçevesinde kısa bir tanıtım filmi çekmiş, filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Ridley Scott yer almıştı.

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İşte tüm dünyanın izleyeceği İstanbul reklamı Oscar ödüllü yönetmen çekti

Filmin dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenecek reklam kuşağında gösterilecek olması, İstanbul'un tanıtımına da önemli bir katkı sağlayacak. Kısa tanıtım filminin kamera arkası görüntülerinde konuşan Scott, ilk kez geldiği İstanbul ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Scott en çok camileri ve rıhtımları çok beğendiğini söyledi.

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İşte tüm dünyanın izleyeceği İstanbul reklamı Oscar ödüllü yönetmen çekti

THY'nin yeni marka kimliğinin ilk defa kapsamlı bir şekilde yer aldığı İstanbul'a vurgu yapılan tanıtım filminden 30 saniyenin, dünyanın takip edeceği 3 Şubat'ta Atlanta'da yapılacak olan New England Patriots ile Los Angeles Rams Super Bowl karşılaşmasını yayınlayacak televizyon kanalında gösterilecek.

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İşte tüm dünyanın izleyeceği İstanbul reklamı Oscar ödüllü yönetmen çekti

"Yolculuk" adlı kısa filmin hikayesini ise THY, "İstanbul'a markamızın uçuşuyla seyahat eden ve birbirleriyle ilginç bir bağ kuran iki özel gezgin arasında gelişiyor; onları bir araya getiren bir defteri ve hikayelerinin açıldığı muhteşem şehir İstanbul'u konu alıyor" diye özetliyor.

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