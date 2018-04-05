İşte TSK'nın yeni silahı: SİDA! Vatozdan farksız...

Türk mühendislerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve denizlere inecek bu 'canavar' dış görünüşte bir vatozdan farksız! Ancak düşman askerine neler yapıyor neler! Albayraklar Şirketler Grubu tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi denetiminde üretilecek olan Silahlı Deniz Aracı (SİDA) bu alanda dünyada ilk ve tek... Elektromanyetik mıknatıslarla bir savaş gemisinin altına yapışabilen vatozlar, bir uçak gemisini patlatabilecek bir güce sahip olacak...
Türkiye'nin son dönemde terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan yerli savunma araçları ve silahlara bir yenisi daha ekleniyor. Albayraklar Savunma öncülüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi denetiminde silahlı insansız deniz aracı üretilecek.
Albayraklar Şirketler Grubu tarafından, projeye ilişkin düzenlenen toplantıda verilen bilgilere göre, görünüm itibarıyla bir vatoz balığı şeklinde ve büyüklüğünde olan SİDA'lar, bu alanda dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.
SİDA'lar su altında balina ve yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgalarıyla kontrol edilecek. Normalde bir gözlem aracı olarak tasarlanan milli SİDA'lar askeri alanlarda da kullanılabilecek.
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