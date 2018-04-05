İşte TSK'nın yeni silahı: SİDA! Vatozdan farksız...

Türk mühendislerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve denizlere inecek bu 'canavar' dış görünüşte bir vatozdan farksız! Ancak düşman askerine neler yapıyor neler! Albayraklar Şirketler Grubu tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi denetiminde üretilecek olan Silahlı Deniz Aracı (SİDA) bu alanda dünyada ilk ve tek... Elektromanyetik mıknatıslarla bir savaş gemisinin altına yapışabilen vatozlar, bir uçak gemisini patlatabilecek bir güce sahip olacak...

