İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

