İşte Şeyma Ilıcalı'nın yeni işi!

İnternet uygulaması çıkarmaya hazırlanan Şeyma Ilıcalı, önceki gün eşi Acun Ilıcalı’yla Bebek’te kiraladığı mekanı teftişe gitti. Dekorasyon ve tasarım için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, sağlıklı yiyecekler hazırlayıp, satacaklarını ifade etti. Hazırlıkların devam ettiğini ve her şeyin güzel gittiğini belirten ikili, “Mekanımızı, yaklaşık 2.5 ay sonra hizmete açmış olacağız” dedi.

Heyecanlı olduğu gözlenen Şeyma Ilıcalı, “İnsanlara sağlıklı ve iyi ürünler yapmak istiyorum. Güzel ve tatlı bir yer açacağız” şeklinde konuştu. Muhabirlerin “Siz de yemek yapacak mısınız?” sorusuna Ilıcalı, “Hayır, ben yapmayacağım ama annemin yemekleri çok güzeldir, o yapabilir” yanıtını verdi. Acun Ilıcalı’nın 60 bin TL kirası olan mekana, bir yıllık peşin ödeme yaptığı öğrenildi.