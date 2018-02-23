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İşte seçim ittifakı için kritik tarih!

İşte seçim ittifakı için kritik tarih!

Ak Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı teklifiyle ilgili kritik tarih açıklandı. Seçim ittifakı teklifi Salı günü Anayasa Komisyonu'na gelecek.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 15:22 - Güncelleme: 23-02-2018 15:22

AK Parti ve MHP, seçim ittifakıyla ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu.  26 maddelik teklifin 4 kanunda değişiklik içeriyor.

Seçim ittifakı teklifi Salı günü Anayasa Komisyonu'na gelecek. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif şunları içeriyor:

Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almasını yasaklayan hüküm kaldırıyor.
-İttifak yapan siyasi partiler, ittifak protokolünü YSK'ya teslim edecek ve kendi aday listelerini verecek. İttifak yapan partilerin logosu oy pusulasında yan yana olacak ve kare çerçeveye alınacak. Sıraları da kura ile belirlenecek. Kendilerine bir isim vermemişlerse 'İttifak' yazacak.
-İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak.
Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.

-Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esası ile dağıtılacak.
-Seçilme yaşı 18'e indiriliyor.
-Yatağa bağımlı vatandaşlar için seyyar seçim sandığı kullanılacak.
-Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.
-Sandık kurulu başkanları kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecek.
-Filigranlı ve amblemli oy zarflarının ebatları belirlenecek. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.
-Mahalli idareler seçimlerinde oy pusulalarının tamamı aynı zarf ve sandığa konulacak. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde de pusulalar aynı zarfa konulacak. Genel seçimde önce Cumhurbaşkanı, yerel seçimde ise belediye başkanlarından oy sayımına başlanacak.

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