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İşte Samsung Galaxy M serisinin tanıtılacağı tarih ve ilk görünümü

İşte Samsung Galaxy M serisinin tanıtılacağı tarih ve ilk görünümü

Samsung Hindistan, Galaxy M serisinin çıkış tarihini doğruladı. Buna göre 28 Ocak Pazartesi günü yeni amiral gemileri tanıtılacak.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 15:58 - Güncelleme: 14-01-2019 15:58

Hakkında neredeyse her gün yeni bir sızıntıya yer veren Samsung'un Galaxy M serisi, bugün resmi olarak tanıtılacağı gün için geri sayıma başladı. Samsung Hindistan, paylaştığı görsellerle 28 Ocak'ta yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Görsellerde tasarımı da ortaya çıkan yeni modelin, ne kadarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı da merak konusu oldu.

Paylaşılan posterler ile birlikte tasarımı, özellikleri ve lansman tarihi netleşen M serisinin fiyat performans açısından nasıl geleceği merak konusu oldu.

Beklenen özellikleri;
- M serisi ekran çentiği karşımıza çıkacak
- Üç farklı temel modele sahip olacak olan M serisinin, ilk olarak M10, M20 ve M30 modelleriyle beraber kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.
- Diğer M10 modelinde 13 Megapiksellik bir adet arka kamera kuruluma yer verecek olan Samsung, M30 modelinde üçlü kamera kuruluma yer verecek. 
- Galaxy M30 ve M20, 5000 mAh ‘lik batarya ile gelecek
- Hızlı şarj desteği

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