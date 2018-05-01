İşte Şahan Gökbakar'ın servet değerindeki yatı!

Şahan Gökbakar, evinin ardından yatını da değiştirdi. Oyuncu, orta çaplı teknesini satıp, yerine 5 milyon 500 bin TL’ye Absolute Navetta 52 model lüks yat aldı.

İşte Şahan Gökbakar'ın servet değerindeki yatı!

İkinci kez baba olduktan sonra hayatında büyük değişikliklere giden Şahan Gökbakar, ilk olarak Rumelihisarı’ndaki evini Acarkent’e taşıdı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz ay ise teknesini satarak, lüks bir yat aldı. Gökbakar, ‘Kayhan’ filminin galaları biter bitmez, eşi Selin Ortaçlı, çocukları Deniz Efe ve Ela’yla soluğu Göcek’te aldı.

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İşte Şahan Gökbakar'ın servet değerindeki yatı!

Milliyet'in haberine göre; oyuncu, 5 milyon 500 bin TL’ye aldığı Absolute Navetta 52 model lüks yatla, deniz sezonunu açtı. Ailece tatile çıkan komedyenin yeni oyuncağında, yedi yatak odası ve üç tuvalet bulunuyor. Koyları dolaşan Gökbakar, dört kamaranın olduğu yatından Instagram’dan fotoğraf ve video paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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İşte Şahan Gökbakar'ın servet değerindeki yatı!

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İşte Şahan Gökbakar'ın servet değerindeki yatı!

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