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İşte Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayları! Bomba isim

İşte Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayları! Bomba isim

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ü ikna edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaylık için ilginç bir çözüm buldu. SP adaylık için 4 isim üzerinden bir oylama yaptı. Adı listede yer alan bir isim var ki bomba..

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 10:03 - Güncelleme: 26-04-2018 10:03

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı. Oylama, Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesi ardından gerçekleşti ve halen devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanı sıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İÇİN OYLAMA: Online olarak gerçekleşen oy verme işlemi henüz bitmedi. Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.

ABDULLATİF ŞENER İSMİ ADAYLAR ARASINDA

Saadet Partisi'nin adaylarının arasında eski Ak Partili Abdullatif Şener isminin bulunması dikkat çekti.

AKŞENER İNAT ETTİ ORTAK ADAY RAFA KALKTI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü. Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener’in açıklamasının ardından, CHP’li kurmaylar da Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.

İşte SP’nin diğer aday adayları;

Abdullah Gül aday mı? Temel Karamollaoğlu bastı gitti tam 2 saat...

Temel Karamollaoğlu ittifak için zaman verdi!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • rfer 26 Nisan 2018 10:57 ABDULLATİF ŞENER SES GETİRİR. EN AZ %10-15 ALIR

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