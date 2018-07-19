İşte Ronaldo'yu gölgede bırakan transfer

Juventus'un kadın takımı İsveçli savunma oyuncusu Petronella Ekroth’u transfer etti. Sosyal medyada ise Cristiano Ronaldo, transferi gölgede kaldı yorumları yapıldı.

İşte Ronaldo'yu gölgede bırakan transfer

Transfer döneminin en sansasyonel işine imza atan İtalyan devi Juventus, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon euro bedelle transfer etti ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Juventus taraftarları 7 numaralı Cristiano Ronaldo formasıyla İtalya sokaklarında dolaşırken, takımlarından bir sürpriz transfer daha geldi.

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İşte Ronaldo'yu gölgede bırakan transfer

JUVENTUS'A İSVEÇLİ SAVUNMACI: Juventus'un kadın takımı İsveçli savunma oyuncusu Petronella Ekroth’u transfer etti. Djurgårdens forması altında iki şampiyonluk kazanan İsveçli oyuncu 149 maçta forma giyerken 10 gol atmayı başardı. İmza töreninin ardından Juventus forması ile kameraların karşısına geçen Ekroth, sempatik tavırları ile dikkat çekti.

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İşte Ronaldo'yu gölgede bırakan transfer

RONALDO TRANSFERİ GÖLGEDE KALDI: Sosyal medyada ise Cristiano Ronaldo, transferi gölgede kaldı yorumları yapıldı. İsveçli savunmacının güzelliği, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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İşte Ronaldo'yu gölgede bırakan transfer

Kadınlar Serie B'de mücadele eden Juventus'un kadın takımı 28 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligi 5. sırada tamamlamıştı.

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