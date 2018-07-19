İşte Ronaldo'yu gölgede bırakan transfer

Transfer döneminin en sansasyonel işine imza atan İtalyan devi Juventus, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon euro bedelle transfer etti ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Juventus taraftarları 7 numaralı Cristiano Ronaldo formasıyla İtalya sokaklarında dolaşırken, takımlarından bir sürpriz transfer daha geldi.