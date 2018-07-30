İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın en küçük torunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’dan olan torununun fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı... İş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile evli olan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, geçen yıl anne olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6' ncı torunu, Bayraktar ailesinin ilk çocuğunun fotoğrafları ise çiftin Trabzon Rize seyahatinde görüldü. Eşiyle birlikte Twitter’dan fotoğraflar paylaşan Selçuk Bayraktar, “Baba memleketi, Trabzon-Rize. Bir kez daha büyülendik...” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’dan olan torununun fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı... İş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile evli olan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, geçen yıl anne olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6' ncı torunu, Bayraktar ailesinin ilk çocuğunun fotoğrafları ise çiftin Trabzon Rize seyahatinde görüldü. Eşiyle birlikte Twitter’dan fotoğraflar paylaşan Selçuk Bayraktar, “Baba memleketi, Trabzon-Rize. Bir kez daha büyülendik...” ifadelerini kullandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER