İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün "Dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze ürettik" dedi ve tüm dünyaya gözdağı verdi. NATO sert tepki gösterdi. Peki Putin'in dünyayı korkutan 6 yeni silah sistemi neler? Özellikleri ne?..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimine 2 hafta kala dün düzenlediği basın toplantısında "Dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze ürettik" dedi ve tüm dünyaya gözdağı verdi. Putin'e dünya devi ülkelerden tepki yağıyor... ABD, "Putin'in açıklaması bizim için sürpriz değil. Ancak Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" derken, Almanya "Putin'in açıklamaları bizi endişelendiriyor" dedi. En sert tepki NATO'dan geldi: "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir..." Peki Putin'in henüz kimseye göstermediği 6 yeni füze sistemi neler? Özellikleri ne? Ne zaman kullanılmaya başlayacak?.. Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Shamanov, Moskova'nın Suriye'deki iç savaşta 200'den fazla yeni silah denemesi yaptığını itiraf etmişti... Yeni silahlar nerede denenecek?.. Twitter

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SARMAT AĞIR KITALARARASI FÜZE SİSTEMİ: Putin "Yeni kuşak füzeler geliştirdik" dedi ve kod adı Sarmat olan yeni bir ağır kıtalararası füzeyle yapılan bu yeni füze sistemi denemelerinin "faal bir aşamaya girdiğini" söyledi. Sovyet döneminden kalan Voyevoda füzelerinin yerine geliştirilen Sarmat'ın kabiliyetleri çok daha büyük. Aktif uçuş süresi kısa ve bu da füze savunma sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Menzili daha büyük ve çok daha güçlü savaş başlıkları var. Twitter

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Putin "Bir dizi yüksek verimli nükleer savaş başlığı taşıyabilir, buna hipersonikler de dâhil. Ayrıca en güncel füze savunma sistemi delme sistemine sahip" dedi ve Sarmat'ı "her koşulda kullanılabildiklerini" de ekledi. Putin kısa bir video sunumunun ardından "yeni sistemin herhangi bir menzil kısıtlaması yok. Güney Kutbu'ndaki, Kuzey Kutbu'ndaki hedefleri de vurabilir. Özellikleri sayesinde hiçbir füze savunma sistemi, hatta gelecekte geliştirilecek olanlar da engel olamaz" diye konuştu. Twitter

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