İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün "Dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze ürettik" dedi ve tüm dünyaya gözdağı verdi. NATO sert tepki gösterdi. Peki Putin'in dünyayı korkutan 6 yeni silah sistemi neler? Özellikleri ne?..

İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimine 2 hafta kala dün düzenlediği basın toplantısında "Dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze ürettik" dedi ve tüm dünyaya gözdağı verdi. Putin'e dünya devi ülkelerden tepki yağıyor... ABD, "Putin'in açıklaması bizim için sürpriz değil. Ancak Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" derken, Almanya "Putin'in açıklamaları bizi endişelendiriyor" dedi. En sert tepki NATO'dan geldi: "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir..." Peki Putin'in henüz kimseye göstermediği 6 yeni füze sistemi neler? Özellikleri ne? Ne zaman kullanılmaya başlayacak?.. Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Shamanov, Moskova'nın Suriye'deki iç savaşta 200'den fazla yeni silah denemesi yaptığını itiraf etmişti... Yeni silahlar nerede denenecek?..

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İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...

SARMAT AĞIR KITALARARASI FÜZE SİSTEMİ: Putin "Yeni kuşak füzeler geliştirdik" dedi ve kod adı Sarmat olan yeni bir ağır kıtalararası füzeyle yapılan bu yeni füze sistemi denemelerinin "faal bir aşamaya girdiğini" söyledi. Sovyet döneminden kalan Voyevoda füzelerinin yerine geliştirilen Sarmat'ın kabiliyetleri çok daha büyük. Aktif uçuş süresi kısa ve bu da füze savunma sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor. Menzili daha büyük ve çok daha güçlü savaş başlıkları var.

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İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...

Putin "Bir dizi yüksek verimli nükleer savaş başlığı taşıyabilir, buna hipersonikler de dâhil. Ayrıca en güncel füze savunma sistemi delme sistemine sahip" dedi ve Sarmat'ı "her koşulda kullanılabildiklerini" de ekledi. Putin kısa bir video sunumunun ardından "yeni sistemin herhangi bir menzil kısıtlaması yok. Güney Kutbu'ndaki, Kuzey Kutbu'ndaki hedefleri de vurabilir. Özellikleri sayesinde hiçbir füze savunma sistemi, hatta gelecekte geliştirilecek olanlar da engel olamaz" diye konuştu.

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İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...

SINIRSIZ MENZİLLİ NÜKLEER ENERJİ GÜDÜMLÜ FÜZE (henüz bir adı yok): Putin daha sonra şöyle devam etti: "Orada da durmadık. Hedefe doğru giderken balistik uçuş rotaları kullanmayan yeni stratejik silah türleri geliştirmeye başladık. Bu da füze savunma sistemlerini işe yaramaz kılıyor ve atıl hale getiriyor." Putin yeni silahların "Rus bilim insanları, tasarımcılar ve mühendislerin en son müstesna başarıları temelinde" yapıldığını belirtti. "Bunlardan biri, tıpkı havadan atılan Kh-101 ya da ABD'nin Tomahawk füzeleri gibi bir güdümlü füzenin içine yerleştirilen, küçük boyutlu bir nükleer santral. Ama bizimkinin uçuş menzili 10 kat daha fazla ve etkisi sınırsız. Bu alçaktan uçan hayalet güdümlü füzenin pratikte menzil sınırlaması yok, uçuş rotası tahmin edilemez ve engelleme hatlarını bypass edebilme faaliyeti bu sistemi tüm mevcut ve gelecek füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor."

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