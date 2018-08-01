İşte PKK'nın katlettiği bebekler! Son kurban Bedirhan...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) şehit olması PKK'nın bebek katili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 30 yıldır bebek çocuk demeden katliam yapan bölücü terör örgütü, bazı köy baskınlarında onlarca çocuğu katletmekten geri durmamıştı. İşte bebek katili terör örgütü PKK'nın bebek ve çocuk katliamlarından sadece birkaçı...
Sivil halka yönelik ilk eylemlerine 1987 yılından itibaren başlayan, köy baskınlarında yaşlı, kadın ve çocukları katleden teröristlerin, özellikle kundaktaki bebekleri kurşuna dizmesi hafızalarda derin iz bıraktı. Bölge halkına korku salmak için düzenledikleri kanlı eylemlerinde bebek ve çocukları hedef almaktan kaçınmayan PKK'lı teröristler, 30 yılı aşkın sürede yüzlerce çocuğu katletti, çok sayıda çocuğu yaraladı ya da sakat bıraktı. Binlerce çocuğu da dağa kaçırıp eline silah vererek terörist yaptı...
SON KURBAN 11 AYLIK BEDİRHAN OLDU... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde dün asker eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 11 aylık bebeği Bedirhan şehit oldu.
BEBEK KATİLLİĞİNİN BELGESİ SERKAN BEBEK... 21 Ekim 1993 günü Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993'te teröristlerce kurşuna dizilen 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösterirken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.
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