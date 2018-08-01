İşte PKK'nın katlettiği bebekler! Son kurban Bedirhan...

Kanlı eylemlerinde bebek ve çocukları hedef almaktan kaçınmayan PKK'lı teröristler, 30 yılı aşkın sürede yüzlerce çocuğu katletti, çok sayıda çocuğu yaraladı ya da sakat bıraktı. Son kurban 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya oldu...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) şehit olması PKK'nın bebek katili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 30 yıldır bebek çocuk demeden katliam yapan bölücü terör örgütü, bazı köy baskınlarında onlarca çocuğu katletmekten geri durmamıştı. İşte bebek katili terör örgütü PKK'nın bebek ve çocuk katliamlarından sadece birkaçı... Twitter

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Sivil halka yönelik ilk eylemlerine 1987 yılından itibaren başlayan, köy baskınlarında yaşlı, kadın ve çocukları katleden teröristlerin, özellikle kundaktaki bebekleri kurşuna dizmesi hafızalarda derin iz bıraktı. Bölge halkına korku salmak için düzenledikleri kanlı eylemlerinde bebek ve çocukları hedef almaktan kaçınmayan PKK'lı teröristler, 30 yılı aşkın sürede yüzlerce çocuğu katletti, çok sayıda çocuğu yaraladı ya da sakat bıraktı. Binlerce çocuğu da dağa kaçırıp eline silah vererek terörist yaptı... Twitter

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SON KURBAN 11 AYLIK BEDİRHAN OLDU... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde dün asker eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 11 aylık bebeği Bedirhan şehit oldu. Twitter

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