İşte PKK'nın ders kitapları! Hristiyanlık propagandası yapılmış...

Afrin'de temizlik operasyonunu sürdüren TSK ve ÖSO, okullarda okutulan ders kitaplarında, PKK ve YPG'li teröristlerin 'şehit' ve 'kahraman' olarak öğretildiğini, okullarda Müslüman çocuklara Hristiyanlık propagandası yapıldığını ortaya çıkardı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Afrin merkezdeki ve bağlı yerleşim alanlarında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar, uzman ekipler tarafından bulunup kontrollü olarak imha ediliyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenliği sağlıyor. Twitter

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HRİSTİYANLIK PROPAGANDASI: TSK ve ÖSO güçleri kentte tüm evlerde ve işyerlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan TSK tarafından ele geçirilen ders kitaplarında, PKK ve YPG'li teröristlerin 'şehit' olarak gösterildiği, çocuklara bunların birer kahraman gibi tanıtıldığı görüldü. Okullarda çocuklara Hristiyanlık propagandası yapıldığı da ortaya çıktı. Twitter

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TSK'nın komando birliklerinin ve ÖSO güçlerinin 'temizlik' operasyonları ağırlıklı olarak Afrin kent merkezinde sürerken, tüm iş yerlerinde ve evlerde de güvenlik amaçlı aramalar yapılıyor. Aramalarda, okullarda okutulan ders kitaplarında, öldürülen PKK ve YPG'li teröristlerin 'şehit' olarak gösterildiği ve çocuklara bunların birer kahraman gibi tanıtıldığı da görüldü. Twitter

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