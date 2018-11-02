İşte Phillip Cocu'nun yeni adresi! Milli Takım...

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası görevine son verilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milli takımın başına getirmek için teknik direktör arayışını sürdüren Meksika Futbol Federasyonu'nun listesinde ilk sırada Phillip Cocu'nun yer aldığını iddia eden ESPN, Hollandalı teknik adamın takım için ideal bir isim olduğunu belirtti.

