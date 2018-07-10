İşte Peygamber Efendimizin öldürülmesini yasakladığı kuş

Hüdhüd kuşu eşine ölene dek bağlıdır. Yaşlanan anne babasına yiyecek taşır. Peygamber Efendimiz bu kuşun öldürülmesini yasaklamıştır.

Hemen bütün dillerde çıkardığı sese veya başında bulunan sorguç şeklindeki renkli tüylere göre adlandırılan hüdhüd, “coraciiformes” takımının “upupidae” familyasının tek üyesi olan ve taraklı tepeliğiyle tanınan bir kuş türüdür. Kanatları ve kuyruğu siyah beyaz alacalı, öbür bölümleri pembeye çalan açık kahverengi, tepeliğinin uçları siyahtır. Yuvasını genellikle ağaç kovuklarına, duvar deliklerine ve kaya oyuklarına yapar. Filistin’de ve daha çok Mısır’da bulunur; kışın Afrika’ya göç eder. Eski Mısırlılar hüdhüde saygı gösterir ve Horus’un simgelerinden biri kabul ederlerdi.