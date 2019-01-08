İşte Osmanlı Devri'nin hiç görmediğiniz fotoğrafları

1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti döneminden ortaya çıkan fotoğraflar dijitalleştirilerek yayınlandı. Getty Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan fotoğraflar arasında mimari eserler, manzaralar, antik uygarlıklardan kalan arkeolojik alanların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine tanıklık eden anlar yer aldı.

Pierre de Gigord tarafından toplanan fotoğraflar yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Getty Araştırma Enstitüsü, 82 cam negatif ve 60 fotoğraf albümünü dijital ortama sorunsuz şekilde aktarmayı başararak, her fotoğrafın detaylarının yüksek kaliteli olarak korunmasını sağladı.