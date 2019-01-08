İşte Osmanlı Devri'nin hiç görmediğiniz fotoğrafları

Getty Araştırma Enstitüsü, 19 ve 20. yüzyıl arasında Osmanlı topraklarında çekilmiş ve Fransız koleksiyoner Pierre de Gigord tarafından toplanan fotoğrafları dijitale aktararak paylaştı.

İşte Osmanlı Devri'nin hiç görmediğiniz fotoğrafları

1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti döneminden ortaya çıkan fotoğraflar dijitalleştirilerek yayınlandı. Getty Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan fotoğraflar arasında mimari eserler, manzaralar, antik uygarlıklardan kalan arkeolojik alanların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine tanıklık eden anlar yer aldı.

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İşte Osmanlı Devri'nin hiç görmediğiniz fotoğrafları

Pierre de Gigord tarafından toplanan fotoğraflar yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Getty Araştırma Enstitüsü, 82 cam negatif ve 60 fotoğraf albümünü dijital ortama sorunsuz şekilde aktarmayı başararak, her fotoğrafın detaylarının yüksek kaliteli olarak korunmasını sağladı.

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İşte Osmanlı Devri'nin hiç görmediğiniz fotoğrafları

Fotoğraf albümlerinin içerisinde tarihi ve önemli mekanların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan insanların günlük hayatlarına dair kareler de bulunuyor.

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İşte Osmanlı Devri'nin hiç görmediğiniz fotoğrafları

İşte Osmanlı Devri'ne ait birbirinden ilginç fotoğraflar...

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