İşte Ömer Döngeloğlu regaib kandili özel duası

Ömer Döngeloğlu Regaib Kandili duası, bu geceye özel kandil sözleri ve bu gece kılınacak namazlar videolu anlatım ile haberimizde. Bu günü oruçla geçirmek gerektiğini belirten Döngeloğlu, regaib gecesi bir araya gelin, eş dost bu geceyi bayram havasında geçirin diyerek telkinde bulunuyor.

İşte Ömer Döngeloğlu regaib kandili özel duasıi bu gece özel ibadetler...

Regaib kandilinde gündüzünü oruçla geçirebilir, akşam iftarda eş dost akraba bir araya gelebilirsiniz. Yani bu geceye özel bir şey olduğunu belirtin. Nasıl bayramlarda herkes bir araya gelir bu regaib gecesi kandilinde de bir araya gelin. Regaib kandili olduğu hissedilsin. Böylelikle hem çoluk çocuk hem konu komsu 'Her 3 aylar başladı der.' Bilgi paylaşmak sosyal medyada herkesin kandili kutlamak iş değil. Mesele senin hayatında ne kadar yeri var. Sabaha kadar cumanızı tebrik ederim diye mesaj yollayıp durun cumaya gitmedikten sonra size bir faydası olmaz. Mübarek 3 ayların başlamasıyla gönüller daha yumuşayacak. Ülkemiz için dua edeceğiz. Şehitler terör olayları çocukların kadınların istismar edilmesi toplumun kanayan yarası. Birbirimize yanaşmadığımız sürece hiçbir işe yaramaz.