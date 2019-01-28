İşte O Ses Türkiye şampiyonu

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yanan devam eden O Ses Türkiye'de dün akşam yarı final heyecanı yaşanmıştı. Yarı finalde sms oylama sonuçlarına göre jüri üyelerinden Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yarışmacıları finale kalmıştı. O Ses'te ilk defa jüri olan Seda Sayan'ın yarışmacıları ise yarı finalde elendi.

O SES TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU? O Ses Türkiye'de final gecesi üç ayrı sms oylaması yapıldı. Finale kalan altı yarışmacıdan dördü ilk oylamada,diğer ikisi ise ikinci oylamada elendi. Finale ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Umut Kaç ve Murat Boz'un takımından Ferat Üngür kaldı.

Pazar akşamı yapılan üçüncü sms oylamasının sonuçları noter tarafından Acun Ilıcalı'ya teslim edildi. Ilıcalı O Ses Türkiye 2019 birincisini belirleyen sonuçları canlı yayında açıkladı. O Ses Türkiye 2019'un şampiyonu ise Ferat Üngür oldu. Murat Boz ise takımından Ferat Üngür'ün şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşadı.

BEYAZ SELFIE ÇEKTİ! O Ses Türkiye'de ilk defa jüri olan Beyaz'ın takımından Umut Kaç, finalde son ikiye kaldı. Acun Ilıcalı'nın sonucu açıklamasından önce heyecanlanan Beyazıt Öztürk cep telefonunu çıkartarak canlı yayında selfie çekti.

FİNALE BEYAZ'IN TAKIMI DAMGA VURDU TV8'de 27 Ocak Pazar akşamı canlı yayında ekrana gelen O Ses Türkiye finaline ise Beyazıt Öztürk'ün takımındaki yarışmacılar damga vurdu.

O Ses Türkiye 2019 finalinde Beyaz'ın takımından Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç, Hadise'nin takımından Anıl Şimşek, Murat Boz'un takımından Bartu Gürhan ve Ferat Üngür yarıştı.

  • Medya 28 Ocak 2019 07:54
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