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İşte o diyaloglar! Pilot havada drone ile karşılaşınca...

İşte o diyaloglar! Pilot havada drone ile karşılaşınca...

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan THY uçağının pilotu yakınlarından geçen bir drone ile karşılaşınca Atatürk Havalimanı kontrol kulesine bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 18:37 - Güncelleme: 02-01-2018 18:37

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı. O anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanına iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.

Pilot: Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize...

Kule: 14-15 mil anlaşıldı efendi. Sağınızdan solunuzdan...

Pilot: Hafif sağımızdan...

Kule: Anlaşıldı efendim...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Ocak 2018 20:59 Türk malımı yabancımı acaba dron!...

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