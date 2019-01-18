İşte Niasse'nin yeni takımı

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Yeni takımında 29 numaralı formayı giyecek olan 28 yaşındaki futbolcu, başka kulüplerden de teklif aldığını ancak kendisi adına doğru kararı verdiğini söyledi.

Niasse, bir dönme Türkiye'de Akhisar forması giymişti.