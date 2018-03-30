İşte Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı yeni karakter!

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisi için televizyon kanallarıyla görüşmelerin devam ettiğini söylerken senaryosunu kendisinin kaleme aldığı uluslararası bir dizide 'Şems' karakterine hayat vereceğini ifade etti.

İşte Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı yeni karakter!

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi ve yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Necati Şaşmaz, ilk kez Kurtlar Vadisi’nde oynadığı Polat Alemdar rolü dışında bir rol ile ekranlarda olacak. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisi için televizyon kanallarıyla görüşmelerin devam ettiğini söylerken, dizinin önümüzdeki sezon ekranda yer alabileceğini söyledi. Şaşmaz, senaryosunu kendisinin kaleme aldığı uluslararası bir dizide 'Şems' karakterine hayat vereceğini de söyledi.

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İşte Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı yeni karakter!

Şemsi Tebrizi Kimdir? Tebriz'de 1185 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mevlana Muhammed'dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve "Şemseddin" yani dinin güneşi lâkabıyla anılmıştır. Daha küçük yaşlarda manevi ilimleri tahsilde gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken Şems, din ilimleri tahsilden sonra, genç yaşlarında Tebrizli Ebubekir Sellaf`a mürid olmuş, ününü duyduğu bütün meşhur şeyhlerden feyz almaya çalışmış ve bu sebeple diyar diyar dolaşmıştır.

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İşte Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı yeni karakter!

Bu gezginliğinden dolayı kendisine "Şemseddin Perende" uçan Şemsed din denilmiş, ayrıca Tebriz`de tarikat pirleri ve hakikat arifleri ona "Kamil-i Tebrizi" adını vermişlerdir.

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İşte Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı yeni karakter!

Yaklaşık iki yıldır dizisine kanal bulamayan, sonrasında da 29 Eylül’de vizyona giren 8 milyon bütçeli ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ filmi gişede batan yapımcı ve oyuncu Necati Şaşmaz, şimdi de ortağı ve yol arkadaşı Mehmet Canpolat ile mahkemelik oldu. Şaşmaz’ın şirketi hakkında açılan dava, şok belge ve bilgileriyle ağızları açıkta bırakacak cinsten.

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