İşte Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı yeni karakter!

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisi için televizyon kanallarıyla görüşmelerin devam ettiğini söylerken senaryosunu kendisinin kaleme aldığı uluslararası bir dizide 'Şems' karakterine hayat vereceğini ifade etti.

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi ve yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Necati Şaşmaz, ilk kez Kurtlar Vadisi’nde oynadığı Polat Alemdar rolü dışında bir rol ile ekranlarda olacak. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisi için televizyon kanallarıyla görüşmelerin devam ettiğini söylerken, dizinin önümüzdeki sezon ekranda yer alabileceğini söyledi. Şaşmaz, senaryosunu kendisinin kaleme aldığı uluslararası bir dizide 'Şems' karakterine hayat vereceğini de söyledi. Twitter

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Şemsi Tebrizi Kimdir? Tebriz'de 1185 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mevlana Muhammed'dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve "Şemseddin" yani dinin güneşi lâkabıyla anılmıştır. Daha küçük yaşlarda manevi ilimleri tahsilde gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken Şems, din ilimleri tahsilden sonra, genç yaşlarında Tebrizli Ebubekir Sellaf`a mürid olmuş, ününü duyduğu bütün meşhur şeyhlerden feyz almaya çalışmış ve bu sebeple diyar diyar dolaşmıştır. Twitter

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Bu gezginliğinden dolayı kendisine "Şemseddin Perende" uçan Şemsed din denilmiş, ayrıca Tebriz`de tarikat pirleri ve hakikat arifleri ona "Kamil-i Tebrizi" adını vermişlerdir. Twitter

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